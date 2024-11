Peracchini in Cina, rinnovato accordo gemellaggio con Zhuhai e avviati dialoghi con altre città

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, attualmente in visita istituzionale in Cina nella città di Zhuhai, nella giornata di domenica 10 novembre ha rinnovato l’accordo di gemellaggio con la città durante un incontro istituzionale con il sindaco di Zhuhai Hang Zhiao, il vice sindaco Li Chong e il funzionario responsabile degli affari esteri della città Zhang Ting.

“La Spezia è una città che crede fortemente nel gemellaggio, nei valori e nell’arricchimento che porta la collaborazione con altre realtà del mondo, con la condivisione delle diverse usanze, sinergie commerciali e culturali – dichiara il primo cittadino Peracchini -. Il viaggio in Cina è stata l’occasione per rinnovare il nostro gemellaggio con Zhuhai e incontrare la delegazione della città dopo la lunga pandemia da Covid-19 che ha bloccato i contatti. Oggi riprendiamo una relazione che in futuro porterà nuovi risultati, ma abbiamo avuto l’occasione di approfondire e imbastire accordi con nuove città del mondo”.

