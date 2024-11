Prima Categoria, il Savona torna a correre. Bova: “Dopo due sconfitte dovevamo dare una svolta, siamo contenti”

Savona. Dalla sconfitta rimediata nel febbraio scorso che aveva di fatto inflitto una mazzata definitiva alle velleità di promozione diretta dell’allora squadra guidata dal neo tecnico Roberto Biffi alla vittoria di quest’anno, un’affermazione che infonde una nuova speranza. Dal fango (con sconfitta) di 9 mesi fa ai tre punti ottenuti nel weekend in casa biancoblù sono cambiati tre allenatori, svariati giocatori e soprattutto la denominazione della società (tornata ad essere Savona Fbc da Città di Savona, ndr), ma l’avversaria è rimasta la stessa: la Rossiglionese guidata da mister Maurizio Nervi.

Dopo due sconfitte consecutive il margine di errore era ridotto ai minimi termini per il Savona allenato da mister Emanuele Cola che sabato, in occasione di uno degli anticipi della sesta giornata del girone “B” del campionato di Prima Categoria, non ha fallito l’appuntamento imponendosi con il risultato di 2-0.

