Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

Regione Liguria ha approvato le graduatorie del bando a sportello destinato ai comuni liguri per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori. Sono 21, in totale, i comuni beneficiari a cui è destinato un contributo totale di 528mila euro per la realizzazione di progetti finalizzati alla riqualificazione di aree pubbliche attraverso l’allestimento di aree sportive attrezzate utilizzabili gratuitamente dalla cittadinanza.

