Stellanello. Drammatico fatto di cronaca successo nel comune di Stellanello (sulle alture di Andora) intorno alle ore 22 sulla strada provinciale che da Alassio conduce a Testico.

Un trattore, ancora per cause da accertare, si è ribaltato e ha schiacciato il conducente (di 63 anni) che è morto in seguito alle diverse fratture e ferite riportate.

