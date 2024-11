Troppo pochi sette assessori? Bucci pronto ad ampliare la squadra: “Tutte a costo zero”

Liguria. “Troppo pochi sette assessori”, continua a lamentarsi il neo-presidente Marco Bucci che attende le mosse dei partiti per varare la giunta in versione definitiva. Che definitiva forse non sarà, perché le lagnanze del governatore potrebbero trovare una sponda a tutti i livelli – nazionale e locale – con l’obiettivo di ampliare in un modo o nell’altro la squadra di governo che dovrà amministrare la Liguria nei prossimi cinque anni.

La prima strada è aumentare il numero di assessori regionali, vincolato al numero di abitanti e bloccato da una legge nazionale promulgata nel 2011, in tempi di spending review e tagli lineari alla spesa pubblica. Si potrebbe fare con un emendamento alla legge finanziaria che permetterebbe alle Regioni a statuto ordinario sotto i 2 milioni di abitanti di averne due in più. A spingerlo – oltre al neoeletto Bucci – sono soprattutto i governatori delle Marche e dell’Abruzzo, entrambi politicamente vicini alla premier Giorgia Meloni. Se ne parlerà prossimamente in Conferenza Stato-Regioni, come ha spiegato lo stesso presidente ligure.

