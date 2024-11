Viabilità, nuovi disagi in zona Brignole: via Montesano chiusa al traffico fino a Natale

Genova. Chiude ancora al traffico via Montesano, la strada che collega direttamente il centro e la zona di Sant’Agata passando sopra i binari della stazione Brignole. La nuova ordinanza del Comune di Genova prevede il divieto di transito nel tratto tra salita delle Fieschine e via Imperia fino al 23 dicembre per lavori dell’impresa Cosme legati alle opere del nodo ferroviario.

Lo stop era già scattato un anno fa per consentire lo spostamento dei sottoservizi da parte di Ireti. Stavolta, come indicato nel provvedimento di Tursi, si tratta dello scavo per la posa della nuova condotta fognaria. Il tratto interessato è esattamente lo stesso e la disciplina della circolazione non sarà differente: limite massimo di velocità a 30 km/h (anche in via Gropallo e salita delle Fieschine) e passaggio consentito solo ai veicoli diretti o provenienti dalle proprietà carrabili laterali.

