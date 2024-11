Asl4, screening cardiovascolare gratuito a Carro e Maissana

Prosegue la nuova campagna di salute di prossimità per la prevenzione del rischio cardiovascolare promossa da Asl 4, che passa anche in quei comuni dell’Alta Val di Vara che fanno capo all’azienda sanitaria chiavarese. Tenutasi nei giorni scorsi la tappa di Varese ligure, giovedì 14 novembre sarà il turno di Carro e giovedì 21 quello di Maissana. A bordo dell’ambulatorio mobile “Gulliver” saliranno gli Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC) per eseguire, gratuitamente e senza bisogno di prenotazione, screening cardiovascolari, con l’elaborazione della Carta del Rischio, la misurazione del colesterolo e della glicemia e la rilevazione dei parametri vitali. La campagna si svolge al giovedì mattina, dalle ore 10.00 alle 13.00. Qua sotto la locandina dell’iniziativa:

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com