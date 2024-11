Champions League, la Bper Rari Nantes Savona si impone ai rigori in casa del Sabadell: qualificazione più vicina

Sabadell. L’incontro di ritorno tra Sabadell e Rari Nantes Savona ha avuto tutt’altra storia rispetto a quello dell’andata, giocato un mese fa, il 9 ottobre. Quell’occasione fu, per i biancorossi, il primo impegno ufficiale; i catalani, più rodati per aver già giocato diversi incontri, vinsero alla Zanelli col risultato di 12 a 10.

Oggi, a campi invertiti, è stata la squadra allenata da Angelini ad imporsi nella piscina avversaria, confermando di aver raggiunto un amalgama ed un’intesa tra i giocatori che all’andata per forza di cose ancora non c’erano. La partita, valevole per la quarta giornata del girone, ha visto però i savonesi prevalere solamente ai tiri di rigore, dopo essere stati in vantaggio anche di 4 reti.

