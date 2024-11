Downhill selvaggio a Genova, l’idea del Comune: “Dissuasori sulle creuse per fermare i biker”

Genova. Dissuasori sulle creuse, non solo all’imbocco ma anche lungo le mattonate, per impedire ai giovani ciclisti di praticare urban downhill selvaggio lungo i percorsi pedonali che scendono dalle alture al centro cittadino. È la soluzione ipotizzata oggi da Sergio Gambino, assessore comunale alla Sicurezza e alla Polizia locale, in risposta a un’interrogazione della consigliera Laura Gaggero di Fratelli d’Italia.

La consigliera punta il dito contro il Red Bull Cerro Abajo, evento sportivo seguito da migliaia di persone a Genova nel weekend del 19-20 ottobre: “Si sta assistendo all’emulazione dei ciclisti in tutte le ore del giorno e ora anche della notte, nella discesa in salita Emanuele Cavallo, creusa da sempre pedonale. Se da un lato la manifestazione ha saputo valorizzare la verticalità di Genova, purtroppo la presenza incontrollata di ciclisti che percorrono a tutta velocità verso valle la creusa mette a rischio i residenti e soprattutto animali, bambini e anziani. Chiedo quali provvedimenti la civica amministrazione intenda adottare per consentire la vivibilità della zona”.

