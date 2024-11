La Curva Ferrovia ha il suo arco: montata la struttura che regalerà un tetto ai tifosi

Quando sono passate da una ventina di minuti le ore 15 e il sole si è nascosto dietro le colline, ecco che i circa trecento presenti in curva Piscina allo stadio Alberto Picco iniziano a rumoreggiare. L’arco lungo centro metri che capeggerà la nuova Curva Ferrovia dotandola finalmente di un tetto inizia a fare capolino, sbucando alle spalle del settore più caldo dello stadio Picco, scatenando gli applausi di tutti i presenti. È una giornata storica per lo Spezia, La Spezia e i suoi tifosi. Dopo oltre cento anni di attesa, la Curva Ferrovia avrà finalmente un tetto che possa mettere al riparo da freddo e pioggia i suoi tifosi, trasformando il Picco in un gioiellino da fare invidia.

