Lerici guarda al bando Feampa per la riqualificazione di Calata Mazzini

Lerici vuole intercettare risorse del bando Feampa – Fondo europeo per gli Affari marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura, andando in particolare a rispondere all’avviso pubblico regonale per l’attuazione dall’Azione 3 “Investimenti a bordo e

nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori”. Sul tavolo risorse per un milione di euro. Un’iniziativa, quella deliberata ieri da Palazzo civico, che guarda in particolare a Calata Mazzini. Nella delibera si rileva “lo stato di degrado in cui versa la zona antistante il mercato del pesce, ovvero le casse in concessione ai pescatori nelle quali vengono depositate le attrezzature da pesca” e che “l’immobile adibito a mercato del pesce, in concessione demaniale al Comune di Lerici, necessita di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria”. Ritenendo l’amministrazione comunale “a seguito di diversi sopralluoghi nelle zone interessate in Calata Mazzini” come “sia evidentemente necessario intervenire con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, come anche di una progettazione al fine di ottenere migliorie in campo di sicurezza sul lavoro, utilizzo di energia rinnovabile, raccolta dei rifiuti ecc.”. Nella medesima delibera si elencano le non poche aree di intervento che il Feampa può finanziare, dalle infrastrutture nei porti pescherecci, nei luoghi di sbarco e per la vendita diretta del pescato, alla riduzione del consumo di energia, dalla spinta sulle rinnovabili ai miglioramenti delle condizioni di operatività degli addetti ecc.

L’ente quindi va ora a predisporre tutta la documentazione richiesta per la presentazione della domanda (termine perentorio il 30 novembre prossimo), “realizzando una progettazione di concerto tra gli uffici coinvolti – si legge in delibera -, al fine di definire quali siano le opere e le attrezzature necessarie da effettuare e richiedere per poter migliorare un’area così strategica del territorio comunale”.

