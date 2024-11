Levanto: i socialisti ricordano Giorgio Delbene il suo impegno e altruismo

Dai Socialisti di Levanto e della Riviera

A otto anni dalla scomparsa (13-11-2016) i socialisti di Levanto e della Riviera ricordano Giorgio Delbene.

“Vecchio” socialista, Giorgio ha dedicato la sua vita alla comunità Levantese e della Riviera. Agli inizi degli anni ’60, non ancora maggiorenne, si iscrive al Psi partecipando attivamente alla vita del partito. Eletto per la prima volta Consigliere Comunale di Levanto nel 1971, è stato Presidente della Comunità Montana della Riviera, più volte Vice-Sindaco, Assessore e Consigliere ininterrottamente per 44 anni.

