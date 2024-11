Lo scrittore Diego De Silva protagonista del quarto appuntamento di Conversazioni d’Autore

La rassegna letteraria “I Libri, la Città, il Mondo. Conversazioni d’Autore” in Fondazione Carispezia, curata da Benedetta Marietti, prosegue giovedì 14 novembre alle 18 con il quarto appuntamento in programma che vedrà protagonista lo scrittore napoletano Diego De Silva. Noto per la sua capacità di trattare temi complessi con ironia e profondità emotiva, De Silva presenterà negli spazi di Fondazione Carispezia il suo ultimo romanzo I titoli di coda di una vita insieme, edito da Einaudi, in dialogo con il giornalista Massimo Minella. Con questo nuovo lavoro, De Silva torna a esplorare la complessità dei sentimenti umani attraverso la storia di Fosco e Alice. I protagonisti, non riuscendo a comunicare direttamente, affidano ai loro avvocati le parole che non sanno dirsi: tra divergenze emotive e documenti legali che non raccontano davvero la loro storia, i due si ritrovano in una casa simbolo del passato, dove affrontano rimpianti e promesse. Con il suo stile inconfondibile, De Silva racconta le speranze, le delusioni e i sentimenti che attraversano la fine di un amore, illuminando con lucidità e umanità il complicato groviglio emotivo che si nasconde dietro ogni separazione.

