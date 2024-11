Liguria. L’espansione verso il Regno Unito del campo altopressorio presente in Oceano Atlantico apre la strada al rientro da est di una goccia fredda che determinerà un calo delle temperature (inizialmente in quota) e un peggioramento delle condizioni atmosferiche in generale. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: raffiche dai quadranti settentrionali fino a 80-90km/h sui crinali esposti del Genovesato e Savonese e agli sbocchi vallivi delle stesse zone.

» leggi tutto su www.genova24.it