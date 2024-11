Sabato 16 novembre, a partire dalle ore 8.30, presso la sala al pianoterra di Fondazione Carispezia, in via D. Chiodo 36 alla Spezia, si terrà una giornata di approfondimento dal titolo “Musica e società creativa”, organizzata dall’Istituto Comprensivo n. 4 della Spezia, che con la scuola media “S. Pellico” fu uno dei primi istituti in Italia ad accogliere la sperimentazione sui percorsi a indirizzo musicale.

I relatori, provenienti da tutta Italia, proporranno da vari punti di vista una riflessione sulla centralità della musica per esprimere e sviluppare l’innata creatività dell’essere umano. Saranno affrontati i temi dell’apprendimento e della formazione della persona legati alla dimensione della creatività; sarà un’occasione per approfondire questioni sia di didattica strumentale e fare il punto sul ruolo che la musica riveste nei percorsi di istruzione degli studenti, sia del valore della fruizione della musica da parte di qualsiasi persona di ogni età. Sarà data voce a coloro che hanno fatto esperienze significative in qualità di alunni, genitori o docenti, per ribadire l’importanza che questi temi rivestono nella costruzione di una società migliore.

Al termine dei lavori, alle ore 18.00, sarà offerto un concerto presso la sala Dante (Via U. Bassi) che vedrà suonare insieme alunni, insegnanti e musicisti ex-studenti dell’ISA 4.

L’iniziativa, in collaborazione con Fondazione Carispezia, è realizzata con il contributo di Banca della Versilia, Lunigiana, Garfagnana e Confartigianato.

L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

L’articolo “Musica e società creativa”, convegno e concerto in Fondazione Carispezia proviene da Città della Spezia.

