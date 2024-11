Genova. Momenti di paura questa mattina in piazzale Parenzo, tra Marassi e Staglieno, dove, durante il consueto mercato del martedì mattina, un grosso ramo è caduto sulle bancarelle, sfiorando i presenti.

L’episodio, per fortuna rimasto isolato, si aggiunge a quanto già successo in questi ultimi mesi sempre nella stessa piazza genovese, arricchita da una folta schiera di alberi ad alto fusto che già in passato avevano dato problemi del genere.

