Regione, con i sette assessori il savonese potrebbe restare fuori dalla giunta Bucci

Liguria. “Giovedì chiudiamo sulla giunta? Spero prima”. Parole del presidente Marco Bucci, che sfoggia il sorriso dell’ottimismo, forse perché si avvicina la fine dell’impasse. Se è vero che la squadra ormai è fatta “al 95%”, come ha detto il governatore ai cronisti domenica sera, è proprio l’ultimo pezzettino a tenere tutti sulle spine. La volontà perentoria espressa dal territorio savonese di avere un assessore è l’elemento che rischia di far saltare equilibri e contrappesi già definiti da giorni, con diverse possibili soluzioni che verranno discusse il 14 novembre in un nuovo vertice di maggioranza nel tardo pomeriggio.

A offrire il jolly, allora, potrebbe essere ancora una volta la premier Giorgia Meloni, seppur indirettamente. Bucci è fiducioso che entro Natale venga approvata la norma che consentirebbe di ampliare la giunta a nove assessori anziché i sette attuali, imposti da una legge del 2011 con l’obiettivo di contenere la spesa pubblica. “Lo chiederemo in Conferenza Stato-Regioni, saranno a costo zero per tutti, nel senso che saranno pagati con le risorse che ci sono già”, ribadisce, insistendo che “non ha senso che la Lombardia abbia 18 assessori più i sottosegretari“, con una nota di campanilismo: “Noi abbiamo il mare, loro no”. Infondata invece l’ipotesi che la modifica possa arrivare nei prossimi giorni con un decreto-legge.

