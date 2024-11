Sette squalificati in Serie B, ammende per Mantova e Catanzaro

Alla ripresa del campionato Spezia e Sudtirol si affronteranno al Picco senza squalificati. Sono infatti sette i giocatori fermati per un turno dal Giudice Sportivo e che dunque non disputeranno la quattordicesima giornata. Si tratta di Lochkshvili della Cremonese, Salvi del Cittadella, Burrai del Mantova, Adorni del Brescia, Benali del Bari, Marin del Pisa e Stojanovic della Salernitana. Fra gli allenatori invece un turno di stop per Maran del Brescia fra i dirigenti un turno per Lovisa e Carbone della Juve Stabia e Marulla del Cosenza. Sanzionate per il lancio di fumogeni in campo sia Mantova che Catanzaro.

