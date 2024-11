Verso la IX edizione del DonnAmbiente, premiata Sara Segantin

Giunge alla IX edizione il Premio DonnAmbiente, promosso dall’associazione ambientalista “5 Terre Academy” dedicato alle donne che si occupano di divulgazione scientifica ed ambientale. L’edizione di quest’anno si terrà, come consuetudine e grazie alla disponibilità dell’Ufficio per l’Italia del Parlamento Europeo presso la sede dell’Europa Experience “David Sassoli” di Piazza Venezia a Roma il prossimo 21 novembre dalle 10:30 e vede come vincitrice per il 2024, la dott.ssa Sara Segantin.

La venticinquenne trentina, scrittrice, alpinista, comunicatrice scientifica che da anni collabora con “Geo – Rai3” sui temi della sostenibilità e della giustizia climatica è stata scelta dalla giuria del Premio tra le numerose segnalazioni giunte quest’anno con la seguente motivazione: “per l’abilità di parlare a persone di ogni età e formazione, usando mezzi innovativi e linguaggi diversi, affinché la scienza e la coscienza ambientale diventino valori universali. Per aver stimolato la curiosità e il senso di responsabilità delle nuove generazioni, educandole su temi scientifici ed ambientali fondamentali e promuovendo in loro il pensiero critico verso un futuro sostenibile.”

