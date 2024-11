A Genova una settimana di iniziative per ricordare il bibliotecario Francesco Langella

Genova., Sarà un girotondo lungo una settimana, da lunedì 18 a sabato 23 novembre, quello che ruoterà intorno alla figura di Francesco Langella, il “bibliotecario con barba e baffi” scomparso pochi mesi fa. Non sarà solo la biblioteca De Amicis a ricordare il suo storico responsabile scientifico, ma anche moltissime altre realtà che hanno contribuito a creare un caleidoscopico calendario di proposte, sparse in tutta la Liguria, in Piemonte e in Lombardia, tutte incentrate sulla lettura ad alta voce e sull’arte di raccontare storie.

L’iniziativa, che si chiama Tutti a bordo con Francesco! ed è promossa dalla Biblioteca De Amicis e dal sistema bibliotecario urbano in collaborazione con AIB Liguria, Nati per Leggere Liguria e il gruppo di lettrici volontarie Mileggiamé, coinvolge circa 50 soggetti tra biblioteche, scuole, ludoteche, case di quartiere e altre realtà con cui Francesco Langella aveva collaborato negli anni, disseminando buone pratiche legate alla lettura con bambini e ragazzi.

» leggi tutto su www.genova24.it