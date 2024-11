Alluvione Quiliano, borgata Gallo presa di mira. Una residente: “Con la chiusa di Via Tecci, siamo isolati”. Isetta: “C’è stata un’ emergenza”

Quiliano. “Siamo rimasti abbandonati ormai da troppo tempo, tornare a casa è diventato un incubo“. E’ il grido d’allarme lanciato da Francesca (ma che parla anche a nome degli altri abitanti), una residente della località Gallo, a Quiliano.

Una situazione difficile, anzi per usare le parole di Francesca, “ormai diventata insostenibile” quella che riguarda via Gallo (ma non solo visto che si è aggiunta via Ronco e, in ultimo, via Tecci). Una situazione che continua ad aggravarsi con passare del tempo e che ora, secondo gli abitanti, ha raggiunto i limiti della sopportazione. Dall’alluvione del 2021 fino a quella dello scorso mese, un susseguirsi di danni che ha portato i residenti a dire “Basta non ce la facciamo più, ora con la chiusura anche di via Tecci siamo completamente isolati, dopo i problemi a via Gallo e via Ronco con questa ultima problematica siamo davvero in difficoltà”.

