Assemblea straordinaria per l’Unione Fraterna Mutuo Soccorso: “Occasione preziosa per riappropriarci di quel senso di comunità che a volte sembra venir meno”

L’Unione Fraterna Mutuo Soccorso di Santo Stefano Magra ha convocato per domenica 17 novembre, alle ore 10, un’assemblea straordinaria nei locali dell’Arci, in Piazza Garibaldi; comunità santostefanese chiamata a partecipare numerosa e attivamente per contribuire al futuro della storica istituzione. “L’assemblea si propone di adeguare la forma statutaria dell’Unione al nuovo quadro giuridico, un passo necessario per garantire che l’organizzazione rimanga in linea con le normative attuali – osserva la neopresidente dell’associazione Veronica Scardigli -. L’importanza di questo incontro non si limita al raggiungimento del quorum richiesto per procedere: per il Consiglio direttivo, la partecipazione collettiva è essenziale perché ogni decisione venga presa in maniera condivisa, riflettendo la volontà e il senso di appartenenza della comunità santostefanese”.

Conclude la presidente: “Negli ultimi eventi organizzati sotto la guida del nuovo direttivo, la comunità ha dimostrato un forte legame con l’Unione Fraterna Mutuo Soccorso, un’istituzione che rappresenta una parte significativa della storia locale. Ora, però, è il momento di compiere un passo decisivo: assumere una responsabilità collettiva per delineare il ruolo futuro dell’organizzazione. Il Consiglio direttivo invita quindi tutti i cittadini a prendere parte a questa assemblea straordinaria, sperando in un coinvolgimento sempre più ampio e sentito. L’assemblea sarà supportata dalla presenza da Giorgio De Lucchi, commercialista, esperto in terzo settore e non profit. Questa è un’occasione preziosa per riappropriarci di quel senso di comunità che a volte sembra venir meno, ma che è vitale per il nostro futuro condiviso”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com