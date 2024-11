Cade cancello alla scuola di Belaso, Pci: “Conseguenza prolungata mancanza manutenzione”

Il Partito comunista italiano interviene sulla caduta di un cancello verificatasi nei giorni scorsi alla scuola primaria “29 Novembre” di Ponzano Belaso. “Tra le 16.30 e le 16.40, ovvero nell’orario di uscita degli studenti, il cancello in ferro di una delle due uscite è improvvisamente crollato a terra. Diversi genitori hanno visto la scena in presa diretta temendo per gli stessi ragazzi ed è proprio grazie alla prontezza di riflessi di alcuni genitori che si è evitato il peggio – affermano dalla sezione santostefanese del Pci -. Nonostante l’area sia stata transennata, riguardo l’incidente non possiamo che esprimere il nostro profondo disappunto e la forte preoccupazione registrando anche quella di tanti genitori. Quello che è avvenuto presso l’ingresso della scuola, dove il cancello, ormai vecchio e visibilmente usurato come evidenziato dalle foto scattate e ricevute, è caduto, mettendo seriamente a rischio la sicurezza degli studenti, del personale e dei genitori, era piuttosto prevedibile. Questo evento non è che la conseguenza di una prolungata mancanza di manutenzione e, a nostro avviso, era ampiamente evitabile. Da tempo, infatti, il cancello mostrava segni evidenti di degrado, eppure nessuna misura è stata adottata per intervenire tempestivamente e garantirne la sicurezza”.

“È inaccettabile che si trascurino aspetti così fondamentali per il benessere e l’incolumità della comunità scolastica. La scuola dovrebbe rappresentare un luogo sicuro per tutti e il mancato intervento su una problematica così evidente è una grave negligenza su cui non si può soprassedere”, proseguono dal Pci, che chiede “un’indagine immediata sulle cause del mancato intervento, con l’identificazione delle responsabilità; la sostituzione del cancello caduto con uno nuovo e sicuro, nel più breve tempo possibile vista anche la presenza di transenne mobili e poco sicure in un’area gioco dei bambini; un piano di manutenzione regolare e trasparente per evitare il ripetersi di simili episodi in futuro che possano trasformarsi in incidenti gravi”.

