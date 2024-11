Calcio, serata di recuperi in Promozione e Prima Categoria: esulta il Dego, la Carcarese torna capolista

Savona e provincia. Notte di recuperi, gol e adrenalina. In periodo di pausa per le nazionali, come arcinoto, coppe internazionali e campionati vengono sospesi per lasciare spazio alle selezioni dei singoli Paesi. Niente Champions League nè Serie A dunque, ma gli appassionati di calcio locale hanno comunque potuto assistere ad una serata di calcio infrasettimanale estremamente intrigante.

Dal girone “A” di Prima Categoria passando per il girone “B” fino ad arrivare al girone “A” del campionato di Promozione, sono state ben sedici le squadre scese in campo per recuperare i match rinviati più di due settimane fa a causa dell’ondata di maltempo che a fine ottobre ha travolto il savonese.

