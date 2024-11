Camaiora presidente Confcommercio, Pucciarelli: “Persona capace che ha dimostrato in questi anni sue competenze e amore per territorio”

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro al nuovo presidente di Confcommercio Sergio Camaiora, una persona capace che ha dimostrato in questi anni le sue competenze e l’amore per il territorio. Sergio Camaiora oltretutto è titolare di un’attività storica a Santo Stefano di Magra, un valore aggiunto per l’importante ruolo che dovrà ricoprire. Sono certa che saprà portare in questo nuovo incarico la sua grande esperienza e professionalità”. Così in una nota la senatrice e segretaria della Lega per la provincia della Spezia Stefania Pucciarelli.

