Coldiretti Liguria: “Un’azienda agricola su quattro è guidata da donne”

“Oltre un’azienda agricola su quattro è guidata da donne”: così il gruppo delle imprenditrici Donne Coldiretti spiega con entusiasmo la crescita dell’imprenditoria femminile in ambito agricolo. In Italia, oggi, quasi 200 mila donne hanno scelto di investire in agricoltura, rivoluzionando il settore e sfidando pregiudizi. Questo quanto emerso durante la seconda edizione del Premio “Amiche della terra, storie di donne che nutrono il mondo”, tenutasi a Roma, a Palazzo Rospigliosi, organizzato dalle Donne Coldiretti a cui ha preso parte la responsabile di Donne Coldiretti Liguria, Anna Fazio.

I settori in cui operano le imprenditrici agricoli toccano i più svariati ambiti: l’allevamento, la coltivazione, il florovivaismo, l’agriturismo. Inoltre, sono attive in iniziative sociali, come le fattorie didattiche e l’inserimento lavorativo di donne in difficoltà. Tra queste imprenditrici spicca la quota giovane: circa 13mila aziende sono infatti guidate da donne under 35, che puntano su innovazione e tecnologia.

