Dal 16 novembre in onda su Rai Tre e Radio Uno i Programmi dell’Accesso

Liguria. Riprende sabato 16 novembre la messa in onda dei Programmi dell’Accesso coordinati da CoReCom Liguria, che andranno in onda su Rai Tre e su Rai Radio Uno, prevista per il secondo periodo del 2024. Le puntate saranno sei per la televisione e quattro per la radiofonia. Su Rai Tre andranno in onda ogni sabato dal 16 novembre al 21 dicembre, dalle 7.30 alle 8, mentre quelle programmate su Rai Radio Uno andranno in onda dal 16 novembre al 7 dicembre dalle 23.30 alle 23.50.

In totale sono 21 i richiedenti che hanno fatto domanda per accedere alle trasmissioni radiotelevisive per un totale di 30 contributi, articolati in cinque per puntata televisiva, ed undici contributi, suddivisi nelle quattro puntate radiofoniche.

