Delegazione del Presepe vivente di Equi da Papa Francesco, dal 25 al 28 dicembre il tradizionale appuntamento con la Natività tra borgo e grotte

Ci sarà anche una delegazione di figuranti del Presepe vivente di Equi Terme all’udienza concessa da Papa Francesco per sabato 14 dicembre. Il Santo Padre impartirà una benedizione speciale ed esprimerà gratitudine ai “presepisti” provenienti da tutta Italia per il loro impegno nel preservare questa tradizione religiosa e popolare. L’udienza del pontefice si tiene nell’ambito dell’allestimento del Presepe vivente di Roma, organizzato quest’anno per celebrare la chiusura dell’ottavo centenario del primo presepe, realizzato da San Francesco ad Assisi. La giornata avrà inizio alle 8 in Vaticano con l’udienza nell’Aula delle Benedizioni del Palazzo Apostolico. Quindi, alle 12, nei pressi della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, la celebrazione eucaristica e l’indulgenza plenaria segneranno la conclusione dell’anno giubilare del primo presepe di Greccio. A partire dalle 14, le vie circostanti si trasformeranno in una rievocazione di Betlemme, con artigiani, pastori, centurioni e i personaggi della Natività. La giornata romana si concluderà alle 17,30 con l’omaggio alla reliquia della Sacra Culla, simbolo della nascita di Gesù.

“La delegazione di Equi avrà un ruolo di rilievo. Non è esclusa la rappresentazione della Natività, come lo scorso anno. Ci impegneremo con grande cura e dedizione, una conferma ancora una volta l’eccezionale capacità organizzativa dei nostri volontari”, spiega Fabio Furia, presidente dell’associazione Presepe Vivente di Equi Terme, che è già all’opera per la trentaquattresima edizione della Natività, in programma dal 25 al 28 dicembre 2024 nel borgo medievale, tra le sue vie e le suggestive grotte. Per informazioni sull’evento natalizio è possibile visitare il sito www.presepeviventeequi.com o consultare le relative pagine social. È attivo anche un numero telefonico: 371 6277631.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com