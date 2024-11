Fincantieri, il punto sui lavori per l’ampliamento in un’assemblea pubblica il 15 novembre

Genova. L’appuntamento è nel rinnovato Teatro Verdi di Sestri Ponente alle 18 di venerdì 15 novembre. Il Comune di Genova e il Municipio Medio Ponente organizzano un’assemblea pubblica per fare il punto sui lavori in corso per l’ampliamento di Fincantieri. Si tratta della seconda assemblea dedicata dopo quella di fine ottobre.

Il programma prevede alle 18 i saluti della presidente del Municipio Cristina Pozzi e l’introduzione del vicesindaco Pietro Piciocchi. A seguire gli interventi dei tecnici dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, del Comune di Genova, di Rina Consulting e della struttura del Commissario per la Ricostruzione su quattro punti: Dalla messa in sicurezza idraulica dei rivi Cantarena e Molinassi alla riprogettazione dell’area dei cantieri navali; Stato di avanzamento dei lavori; Attività di ampliamento dei cantieri e problematiche costruttive (polveri, rumori e vibrazioni); Terza fase dei lavori e opportunità di riqualificazione per l’abitato. Alle 19 spazio al dibattito.

