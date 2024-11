Genova Blue District: in quattro anni coinvolte 62.200 persone, oltre 200 imprese e 60 scuole

Genova. Si è riunita questa mattina a Palazzo Tursi la commissione consiliare dedicata ad un aggiornamento su progetti e attività svolte dal Genova Blue District, l’hub di innovazione, ricerca e divulgazione dedicato alla blue economy che integra la filiera del mare, l’hi-tech, l’impresa e il turismo ponendosi come motore per lo sviluppo della città.

Il Genova Blue District, la cui sede è ospitata nel Palazzo dell’Abbondanza in via del Molo, ha nuovi spazi interni che riescono a coniugare al meglio le esigenze della città e di tutti coloro che lo frequentano aumentando i propri standard anche per quanto riguarda il consolidamento delle startup che lavorano all’interno. Una novità significativa, sorta di spin-off, è la Casa delle Tecnologie Emergenti realizzata nell’ex stazione ferroviaria di Pra’ che vuole essere nuova risorsa per la scuola e i cittadini, punto di riferimento dell’industria creativa in gradi di ospitare laboratori, palestre stem ed eventi di ampia portata.

