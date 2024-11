Giunta regionale, tra i tre litiganti spunta Ripamonti?

Savona. Se l’assessore savonese lo esprimerà la Lega, sarà Giancarlo Canepa. Se lo sceglierà Bucci, sarà Ilaria Caprioglio. Se infine fosse Forza Italia (e Claudio Scajola) a spuntarla, allora toccherebbe ad Angelo Vaccarezza. Nelle scorse ore ci eravamo lasciati con questi scenari, ognuno legato a una diversa risoluzione della “partita a scacchi” che dovrebbe portare alla nomina di un assessore regionale proveniente dalla provincia di Savona. E invece, nelle ultime ore, sta prendendo prepotentemente quota un’opzione rimasta finora in sordina, quasi sottotraccia: quella che conduce all’ex senatore leghista Paolo Ripamonti.

Breve riassunto delle puntate precedenti. Ieri raccontavamo di tre possibili esiti per questa partita. Il primo emerge da ambienti di Fratelli d’Italia: nessun assessore savonese tra i 7 “iniziali” e successiva nomina di un savonese dopo l’ampliamento della giunta a 9 assessori con una norma nazionale ad hoc. Norma che Bucci ha insistentemente chiesto a Giorgia Meloni ma che arriverebbe però solo dopo le elezioni in Emilia (al fine di evitare che possa trasformarsi in un boomerang elettorale). Se così fosse, uno dei due assessori “extra” sarebbe Ilaria Caprioglio (voluta da Bucci) o Angelo Vaccarezza (spinto da Forza Italia, unico partito “orfano” del secondo assessore).

