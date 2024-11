Giustizia civile, il Tribunale di Savona ha il minor arretrato ultratriennale in Italia

Savona. Savona si conferma il tribunale con il minor arretrato a livello nazionale per quanto riguarda la giustizia civile. Savona si piazza, infatti, sul primo gradino del podio con sole “23” cause (erano 1.151 nel 2015), seguita da Aosta (28) e Ferrara (33). Fanalino di coda tre tribunali metropolitani Napoli, Bari e Roma (rispettivamente 9.825, 10.515, 15.015). Tra i tribunali medio-piccolo In fondo alla classifica Messina con 8.311.

Dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2024 sono state iscritte presso il tribunale di Savona 67.009 procedure civili e ne sono state definite 70.898 passando da 5312 cause pendenti a 1.469.

