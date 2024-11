Il capitano del Pisa Caracciolo: “D’Angelo mi ha fatto rinascere, non lo voglio gufare. Lo Spezia ha la bava alla bocca”

Una sosta da primo in classifica, anche contro i pronostici di metà agosto. Antonio Caracciolo si gode il primato del suo Pisa e in un’intervista alla Gazzetta dello Sport parla del grande entusiasmo di questo inizio stagione, che allontana la pressione del vincere ad ogni costo. “È un anno particolare, non abbiamo l’ossessione di vincere”, ha raccontato Caracciolo. “In passato ci dicevamo sempre ‘se facciamo questo, se facciamo quello…’. Ora abbiamo smesso di fare questi discorsi, alimentando così l’entusiasmo”.

Avversari del Pisa il Sassuolo di Fabio Grosso e lo Spezia di Luca D’Angelo, due allenatori che il difensore ha avuto in carriera.“Con Grosso ho giocato a Verona, mi piaceva, oggi ha giocatori fuori categoria che stanno capendo come comportarsi. A D’Angelo sono affezionato, mi ha fatto rinascere dopo Cremona: lo Spezia ha la bava alla bocca, non ha ancora perso, e non voglio gufarlo…”, conclude.

