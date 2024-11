In fila per la coppetta mentre rientrano le mucche: premiata l’agrigelateria di Bergugliara

Rotta verso il borgo lunigianese di Bergugliara, nello Zerasco, per la seconda edizione del premio nazionale “Amiche della Terra, storie di donne che nutrono il mondo” (categoria agricoltura eroica) promosso da Donne Coldiretti: è stata infatti premiata l’agrigelateria dell’azienda agricola di Barbara Conti. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Roma, a Palazzo Rospigliosi, quartier generale di Coldiretti, con la partecipazione del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone, di quello dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida e, attraverso un video messaggio, di quello dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Presenti la presidente regionale di Coldiretti, Letizia Cesani, la responsabile del movimento femminile regionale, Michela Nieri, la responsabile provinciale di Massa-Carrara, Lorena Ferrari. Il premio è dedicato alle imprenditrici agricole che, con passione e determinazione, stanno portando avanti pratiche virtuose che combinano tradizione e innovazione, con un forte impegno per la tutela dell’ambiente e non solo.

“L’agricoltura oggi rappresenta non solo una fondamentale risorsa economica, ma anche un patrimonio culturale e sociale dell’Italia – le parole della presidente Cesani -. In questo contesto, le donne stanno emergendo come protagoniste, portando innovazione, sostenibilità e passione in ogni campo. Il profilo delle imprenditrici agricole oggi è molto alto: ben il 25% di loro ha una laurea e il 50% associa all’attività primaria (semplice coltivazione) tante altre attività come agriturismo, agriasili, fattorie didattiche, agri cosmesi e una particolare attenzione al sociale. E’ una realtà in continua crescita”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com