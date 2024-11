Libri, abiti vintage, piante, dolci… torna a Lerici il mercatino inglese “Christmas Bazar”

48ma edizione in vista per il tradizionale Christmas Bazar di Lerici, un “mercatino inglese” curato dall’International Women’s Club – La Spezia. Una grande vendita di beneficenza, ma anche una spettacolare esposizione di oggetti e idee regalo per le prossime festività natalizie. Libri, abiti vintage, decorazioni, piante, dolci, originali creazioni… e tutto il ricavato viene devoluto in beneficienza.

L’appuntamento è per domenica 24 novembre, dalle 10.00 alle 18.00, nell’atrio del Palazzo comunale di Lerici.

