Moneglia: anziano in bici gettato a terra, forse da specchietto di un’auto

Giornata caratterizzata da diversi incidenti stradali, forse complice il sole negli occhi: fortunatamente gli incidenti non hanno causato gravi conseguenze.

Tra i casi quello di un anziano ultranovantenne che alle 11.30 circa procedeva in bicicletta in via Antonio Caveri a Moneglia quando sarebbe stato urtato dallo specchietto retrovisore di auto che ne ha procurato la caduta a terra. Intervento del medico del 118, della locale pubblica assistenza e trasporto per accertamenti in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Martino.

