Nidi e scuole d’infanzia, aperto il tavolo tra Comune e sindacati in prefettura

Genova. Questa mattina in prefettura si è svolto il tavolo, richiesto dall’amministrazione comunale, con le rappresentanze sindacali di Cgil, Cisl e Uil sulle tematiche inerenti ai nidi e scuole dell’infanzia 0-6. Presente la prefetta Cinzia Torraco, per l’amministrazione comunale hanno partecipato il vicesindaco e assessore al Bilancio Pietro Piciocchi, l’assessora alle Politiche dell’istruzione Marta Brusoni, oltre ai tecnici della direzione del Personale e della Scuola.

“Dal tavolo di oggi, di cui ringrazio il prefetto Cinzia Torraco per la disponibilità e la sensibilità dimostrata – ha detto il vicesindaco Piciocchi – è emersa una sostanziale visione comune degli obiettivi e la volontà condivisa di arrivare a una soluzione sulle questioni aperte, facendo fronte comune. La prossima settimana faremo un nuovo tavolo di confronto che si inserisce nell’ottica, portata avanti in questi anni, della concertazione per arrivare, come già in passato a soluzioni concrete nell’interesse del servizio erogato alle famiglie e dei lavoratori”.

