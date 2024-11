Piastrine basse: bisogna preoccuparsi?

Le piastrine, o trombociti, sono cellule del sangue essenziali per il processo di coagulazione. Agiscono come “tappo naturale” in caso di ferite, bloccando il sanguinamento e favorendo la guarigione.

La quantità normale di piastrine si aggira tra 150.000 e 450.000 unità per microlitro di sangue. Quando questi valori scendono al di sotto dei 150.000, si parla di trombocitopenia, cioè di carenza di piastrine. Si tratta di una condizione che può essere lieve o grave, a seconda del numero di piastrine presenti e della causa sottostante.

