Quiliano, torna “Granaccia & Rossi di Liguria”: in degustazione i vini di 60 cantine di tutta la Regione

Quiliano. Presentata questa mattina a Quiliano, presso la prestigiosa location di Villa Maria, la 19a edizione di “Granaccia & Rossi di Liguria”, l’evento che celebra i grandi vini rossi e rosati – Doc, Igt e non solo – di tutta la regione. Erano presenti, e sono intervenuti, il sindaco Nicola Isetta con la sua vice Tiziana Bruzzone, il presidente di Vite in Riviera, Massimo Enrico, l’esperto Jacopo Fanciulli (wine ambassador di Vite in Riviera) e la produttrice del cavolo broccolo e cappuccio di Valleggia (de.co. di Quiliano), Alba Briano.

La manifestazione si terrà domenica 17 novembre all’interno del Palasport di piazza Costituzione a Quiliano, a soli 4 km dall’uscita del casello autostradale di Savona, dalle ore 14.30 alle 19. Wine lover e addetti ai lavori, gli appassionati e i turisti ancora presenti in riviera, potranno degustare e approfondire la conoscenza delle etichette di ben sessanta cantine, da Ponente a Levante, inoltre assistere alle presentazioni di libri a tema e di prodotti tipici del territorio quilianese, con illustri ospiti. Sarà possibile anche l’acquisto dei vini in bottiglia, direttamente dai produttori. Il biglietto d’ingresso costa 25 euro ed include calice e tasca per la libera degustazione ai banchi di assaggio. E’ previsto il ridotto a 15 euro per gli addetti ai lavori (sommelier, produttori, operatori horeca), previa registrazione, entro sabato 16, sul sito di Vite in Riviera.

