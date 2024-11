Recco: pullman turistici, accordo con Camogli per trasferire i passeggeri su “navette”

Oggi incontro tra la presidente e direttore generale di Amt Ilaria Gavuglio, Roberto Rolandelli, responsabile Amt per il Levante, l’assessore ai trasporti della Città metropolitana Claudio Garbarino e i sindaci di Recco Carlo Gandolfo e di Camogli Giovanni Anelli. E’ stato raggiunto un accordo che verrà concretizzato nelle prossime settimane. Data la precarietà della provinciale Recco-Camogli-Ruta e i problemi di instabilità della falesia su cui poggia la carreggiata in prossimità del cimitero di Camogli, più precisamente in corrispondenza del Belvedere “Gente di mare” precluso anche ai pedoni, il passaggio dei pullman turistici è sconsigliabile.

I passeggeri sbarcheranno dai pullman a Recco in via Ippolito d’Aste, al capolinea Amt; proseguiranno il viaggio su bus-navetta fino al centro di Camogli. Le corrierine raggiungeranno poi Ruta e il posteggio in località Alega e lì sosteranno fino al momento di riportare i passeggeri a Recco per effettuare il viaggio di ritorno.

