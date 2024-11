Genova. Ha strappato il cellulare a una donna ieri sera in via Fieschi ed è fuggito inseguito da due passanti che sono riusciti a bloccarlo. Sul posto è arrivato anche un poliziotto fuori servizio e poi le volanti della polizia.

E’ successo intorno alle 23. Il ladro, un 28enne genovese, è stato arrestato in flagranza per furto con strappo. E per lui, hanno scoperto i poliziotti, una volta risaliti alla sua identità, non è certo la prima volta.

