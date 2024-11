Alla memoria del maestro Fazzi, Zaccone: “Abbiamo perso una persona di grande capacità e saggezza”

Ho conosciuto il maestro Edoardo Fazzi, Edo per gli amici, nel periodo di mia attività presso il Ministero della Pubblica Istruzione negli uffici del Provveditorato agli studi. Storie passate che si intrecciano con i processi di decentramento del sistema scolastico, l’informatizzazione dei servizi, la regionalizzazione della gestione, le tante cose rimaste in buona parte nel cassetto. Periodo nondimeno di grande fermento durante il quale ho avuto modo di frequentare Edoardo sia come maestro di scuola elementare ( allora la si chiamava così) che come sindacalista presso la Cgil. Prestato ad una attività che lo vedeva quotidianamente confrontarsi con gli altri sindacati del comparto Scuola e le istituzioni, non aveva mai smesso di rimanere quello che in effetti era e cioè “il maestro Fazzi” erede della vecchia scuola dell’obbligo che guardava in quel momento al nuovo con un fervore ed una attenzione che non ritroviamo nel nostro tempo nel quale non è facile vivere neppure la quotidianità.

Pochi giorni orsono apprendo da un amico comune, Sandro Centi, dello stato di salute di Edoardo. Poi il crollo repentino. Rimane l’amaro per la perdita di una persona stimata e di grande capacità e saggezza che ha affrontato con dignità anche i momenti difficili della propria esistenza.

Vorrei con queste righe associarmi al ricordo degli amici di Edo che gli sono stati vicini sostenendo i suoi cari in un momento così difficile. Perché il ricordo non si perda!

Silvano Zaccone

