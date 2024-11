Autonomia differenziata, la Consulta: “Elementi di incostituzionalità, Parlamento colmi i vuoti”

Genova. Lo scorso 12 novembre la Corte costituzionale ha iniziato a prendere in esame i ricorsi delle regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania contro la legge che introduce l’autonomia differenziata. Oggi i primi verdetti: i giudici della consulta hanno individuato alcuni aspetti di incostituzionalità nella legge approvata, negando però la fondatezza della richiesta abrogativa.

L’incostituzionalità riscontrata risiede nella “possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l’andamento dello stesso gettito; in base a tale previsione, potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti, che – dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all’esercizio delle funzioni trasferite – non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni“, spiega la nota della Consulta sull’Autonomia, ripresa dalle agenzie stampa.

