Dopo la primavera d’autunno arriva il freddo: tornano le piogge e porteranno il gelo in Liguria

Genova. Nell’assaggio di autunno dei giorni scorsi, per la prima volta in questa stagione sulle alture liguri il termometro è arrivato a sfiorare lo zero, portando le prime gelate sulle vette appenniniche della regione. Una situazione che andrà consolidandosi nei prossimi giorni, dopo che la mini primavera di questa settimana sarà travolta dalla rimonta atlantica in arrivo da nord, che con il suo ingresso nel Mediterraneo sancirà l’apertura probabilmente definitiva della stagione fredda.

Questo in sintesi il quadro previsionale che va componendosi in queste ore e che vede sostanzialmente ancora qualche giorno di stabilità, con un fine settimana invece probabilmente tendente al brutto – soprattutto domenica – per poi iniziare a fare i conti davvero con il freddo.

