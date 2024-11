Via Monfalcone ha bisogno di piante. Lo sostiene il consigliere comunale Dino Falugiani del Partito democratico che spiega: “Via Monfalcone presenta da tempo una evidente situazione di criticità sulla superficie di calpestio dei marciapiedi che la fiancheggiano, con la presenza di buche ed irregolarità che rendono pericoloso il transito dei pedoni, che non si è provveduto a ripiantumare una serie di piante di acero che sono state rimosse a seguito di caduta o abbattimento, con la persistenza dei relativi spazi in abbandono che diventano ricettacolo di immondizia e fattore di potenziale pericolosità”.

“Tenuto conto delle precarie condizioni della superficie di calpestio e che l’assenza di un numero rilevante di piante non contribuisce alla mitigazione delle temperature estive – conclude -Chiediamo all’Amministrazione Comunale di intervenire urgentemente per il ripristino dei marciapiedi e la ripiantumazione delle alberature mancanti”.

L’articolo Falugiani: “In Via Monfalcone servono nuove piantumazioni” proviene da Città della Spezia.

