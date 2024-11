Genova global goals award 2024 blue edition: premiate le realtà più sostenibili del territorio

Genova. Questa mattina, nella Sala Cuspide del Blue District in via del Molo, si è svolta la cerimonia di premiazione dei progetti vincitori della terza edizione del Genova Global Goals Award 2024-Blue Edition, concorso di idee e progetti rivolto a scuole e imprese, focalizzato sui 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile indicati dall’Agenda ONU 2030, per la realizzazione di iniziative di tutela del patrimonio naturale della nostra città.

L’iniziativa è stata ideata dall’Amministrazione Comunale ed organizzata in collaborazione con l’Associazione Genova Smart City per promuovere la Genova sostenibile, con tutte le iniziative e le azioni svolte in coerenza con il Piano di Marketing Strategico Genova 2031 e con i documenti programmatici Genova Lighthouse ed Action Plan Genova 2050. L’obiettivo è quello di coinvolgere realtà scolastiche, imprenditoriali e pubbliche del territorio, ricompensandole per l’impegno profuso, su idee e progetti che contribuiscano ad aumentare la sensibilità su temi cruciali come risparmio energetico, rigenerazione urbana, tutela ambientale e della biodiversità e su azioni di riciclo coniugate alla creazione di economie circolari.

