Giornata contro la violenza sulle donne, dal 21 novembre torna la mostra “Mariposas”

Genova. Anche quest’anno, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra ogni 25 novembre, nei locali del Centro Cultura Formazione e Attività Forensi dell’Ordine degli avvocati di Genova, sito in via XII ottobre 3, a partire dalle ore 17.00 del prossimo 21 novembre sarà inaugurata la seconda edizione della mostra collettiva dal titolo Mariposas. Le mostre potranno essere visitate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.00. L’ingresso è libero.

Il titolo è un chiaro riferimento al nome in codice delle tre sorelle Mirabal, Minerva, Patria e Maria Teresa, uccise in un agguato il 25 novembre del 1960 su ordine del dittatore dominicano Trujillo. Come è noto, è proprio per ricordare quel tragico fatto che la Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito, nel dicembre del 1999, la giornata internazionale per la eliminazione della violenza contro le donne.

Come per la scorsa edizione gli artisti che hanno aderito a questa iniziativa sono numerosi, e ognuno di loro ha dipinto o realizzato in cartapesta, ceramica, stoffa o altro materiale una farfalla su una tela delle dimensioni di 15 x 15 cm. Ognuna di queste farfalle è stata dedicata da ogni artista a una delle tante donne uccise nel corso del 2024, anche se non per tutte la loro morte può essere definita come “femminicidio”.

» leggi tutto su www.genova24.it