Investito da un’auto, muore Mario Maffei fondatore dell’agriturismo “Montagna Verde”

Gravissimo lutto in serata ha sconvolto la Lunigiana: è morto in un incidente stradale Mario Maffei, imprenditore agricolo della frazione di Apella a Licciana Nardi, dove la sua famiglia gestisce da anni ‘Montagna Verde’, uno degli agriturismi più rinomati e apprezzati della zona. Secondo una prima ricostruzione, Maffei intorno alle 19.30 sarebbe stato investito da un’auto a pochi metri da casa. Purtroppo le sue condizioni sono apparse subito gravissime, tanto che i soccorritori del 118 giusti sul posto non hanno potuto fare molto per salvarlo.

Maffei, persona mite e ben voluta da tutti in Lunigiana, lascia la moglie Carla e i figli Barbara e Luca. La notizia dell’improvvisa scomparsa di Maffei si è diffusa rapidamente in tutta la Lunigiana e poi nel resto della provincia: tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza che in brevissimo tempo sono giunti alla famiglia. Pochi minuti fa il messaggio diffuso via social da ‘Montagna Verde’: “Con il cuore pieno di dolore per la perdita improvvisa del nostro amato Mario Maffei comunichiamo la chiusura della struttura fino a data da destinarsi”.

