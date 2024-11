La rivelazione della serie tv sugli 883: fu Alassio a ispirare “Non me la menare”?

Alassio. Una vacanza ad Alassio dietro la creazione di “Non me la menare”, la prima hit degli 883. A rivelare il retroscena (ammesso sia reale e non romanzato) è “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”, la serie tv di Sky diretta da Sydney Sibilia.

La serie racconta la nascita del “fenomeno” 883, il rapporto tra Max Pezzali e Mauro Repetto, e soprattutto la genesi di alcune delle canzoni più iconiche degli anni ’90. Tra queste anche “Non me la menare”, canzone simbolo del duo e decisiva per la loro carriera: fu la prima infatti a diventare famosa, quando arrivò in finale al Festival di Castrocaro del 1991. L’anno dopo fu inserita nel primo album, “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”.

