Lavagna: la giunta inviata allo screening diabetologico

Dal Comune di Lavagna

Giovedì 21 Novembre, in occasione della “Giornata mondiale del diabete”, il Sindaco e tutto il Consiglio Comunale, in collaborazione con l’Associazione diabetici del Tigullio e la CRI Sezione di Lavagna, invita la Cittadinanza ad uno screening diabetologico gratuito.

Presso l’automedica della CRI, sita in Piazza V. Veneto, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, ogni cittadino potrà sottoporsi al controllo della pressione arteriosa, glicemia capillare e misurazione del giro vita, oltre a ricevere consigli per una sana alimentazione ed un corretto stile di vita.

Un particolare ringraziamento ai medici che offriranno il loro operato ed ai volontari della CRI, Sezione di Lavagna.

» leggi tutto su www.levantenews.it